Нацсовет готов вернуть в эфир RenTV

Национальный совет по телевидению и радиовещанию намерен в ближайшее время разрешить трансляцию в Украине российского телеканала RenTV.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Нацсовета Игорь КУРУС, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, 28 ноября делегация Нацсовета побывала на RenTV, где ознакомилась с техническими возможностями телекомпании и ее работой. Там украинским специалистам показали резервный ствол, который будет транслировать сигнал на территорию Украины, и ознакомили с видеотекой, которая насчитывает свыше 35 тыс. часов собственного продукта.

Именно увиденное, отметил И.КУРУС, и убедило в возможности RenTV обеспечить качественный сигнал и соблюдать при этом авторские права. ”Потому я внесу этот вопрос (предоставление разрешения на трансляцию - УНИАН) на ближайшее заседание Нацсовета”, – сказал он.

В то же время И.КУРУС не назвал точной даты рассмотрения вопроса о разрешении на трансляцию RenTV, указав на ряд служебных командировок членов Нацсовета, которые помешают собрать кворум для принятия решения.

Кроме того, отметил он, сама телекомпания также не очень спешит, определяя бизнес-концепцию своего вхождения в украинское телепространство.

Как сообщал УНИАН, Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал кабельных операторов прекратить ретрансляцию неадаптированных к отечественному законодательству телеканалов, в результате чего большинство российских телекомпаний исчезли из украинского эфира.

По словам председателя Нацсовета Виталия ШЕВЧЕНКО, 1 марта 2008 года прошло три года с тех пор, как Нацсовет принял требование к провайдерам соблюдать нормы отечественного законодательства во время ретрансляции иностранных телеканалов. «Речь идет о многих законах, в частности - о рекламе, авторских и смежных правах, морали и тому подобное. Дело не только в соблюдении или несоблюдении нормы украинского языка в эфире», - заверил В.ШЕВЧЕНКО.