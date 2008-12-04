Россию ждет криминализация рынка алкоголя

России в следующем году грозит криминализация алкогольного рынка из-за последствий мирового финансового кризиса, снижение качества алкоголя и рост цен, прогнозируют эксперты.

"Сейчас главной проблемой алкогольного рынка в России является нелегальное производство. В следующем году из-за последствий кризиса произойдет криминализация рынка", - сказал директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз на пресс-конференции в РИА Новости.

По его словам, произведенного в России в 2008 году легального спирта уже не хватает на производство водки. При этом стоимость нелегального спирта в примерно 2,5 раза ниже легального, и в условиях кризиса все больше производителей могут использовать именно нелегальный спирт, пояснил Дробиз.

Качество алкоголя в следующем году будет снижаться, прогнозирует, в свою очередь, заведующий отделом технологии спирта Всероссийского НИИ пищевой биотехнологии Владимир Леденев.

По словам исполнительного секретаря экспертного совета комитета Совета Федерации по экономической политике и собственности Павла Шапкина, цены на вино, скорее всего, будут расти, и к весне 2009 года рост составит примерно 40%.

Прогнозируя развитие алкогольного рынка в России в условиях кризиса, Дробиз отметил, что доля федеральных игроков снизится, региональных - вырастет. Потребление алкоголя в целом вырастет, и усилится конкурентная борьба за дистрибьютеров, прогнозирует он.

По мнению участников пресс-конференции, больше всего из-за кризиса пострадает рынок среднеценовой алкогольной продукции, расходы на который уже начали сокращать потребители, премиальный сегмент вряд ли серьезно пострадает, а доля дешевого алкоголя будет расти.