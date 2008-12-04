Европа заинтересована в скорейшей модернизации украинской ГТС

Европейская Комиссия заинтересована в скорейшей модернизации совместными усилиями украинской ГТС как ключевого элемента надежных поставок природного газа в Украину и страны ЕС. Об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в ходе консультаций по вопросам углубления сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, которые проходят 3-5 декабря в Брюсселе, ЕС подтвердил свое намерение по практической поддержке инициатив Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, направленных на повышение надежности и безопасности поставок и транзита газа и нефти с использованием украинской инфраструктуры.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, «учитывая выводы ТЭО, выполненного по заказу СП «Сарматия», в ЕК положительно оценивают перспективы совместной реализации проекта Евразийского нафтотранспортного коридора на базе аверсного использования украинского нефтепровода «Одесса-Броды». В этом контексте достигнута предварительная договоренность о подготовке в ближайшее время совместных мероприятий заинтересованных сторон по практическому использованию этого проекта».

Как отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, Европейская Комиссия заинтересована в скорейшей модернизации совместными усилиями украинской ГТС как ключевого элемента надежных поставок природного газа в Украину и страны ЕС. С этой целью уже в ближайшие дни в Киев отправляется представитель ГД «Внешние сношения» Ф.БЕНСАРСА для переговоров с украинской стороной по подготовке и проведению под патронатом ЕК Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС.

«Стороны также договорились о дальнейшем взаимодействии по вопросам реализации отдельных проектов в контексте формирования Каспийско-Черноморско-Балтийского энерготранзитного пространства в соответствии с Совместным заявлением Президентов Украины, Азербайджана, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, подписанным 23 мая 2008 года на Киевском энергетическом саммите», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.