Эксперты НАТО высоко оценили изменения в военном образовании Украины - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.

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"Эксперты программы помощи НАТО "Совершенствование военного образования" "DEEP" (Defence Education Enhancement Program - УНИАН) высоко оценили изменения, которые произошли в системе военного образования Украины за последние три года, и дали практические рекомендации по дальнейшему внедрению реформы", - сказал он.

По словам Чернобая, представители Альянса отметили положительные сдвиги в языковой подготовке, подготовке сержантско-старшинского состава, а также внедрении стандартов НАТО в учебные программы украинских военных вузов.

"Учитывая успехи, достигнутые украинской стороной, эксперты НАТО выразили заинтересованность в продлении реализации программы" DEEP "для Министерства обороны Украины до 2020 года", - сообщил пресс-секретарь.