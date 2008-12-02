Обама: США срочно нужен новый план

Избранный президент США Барак Обама заявил во вторник, что для восстановления роста экономики страны необходимо срочно принять новый план, который будет включать создание рабочих мест и сокращение налогов.

"Для преодоления этого кризиса и снижения бремени для наших налогоплательщиков нам нужны действия, и действия прямо сейчас. А это означает принятие для Уолл-стрит и главной улицы плана экономического восстановления, который снова запустит нашу экономику, поможет сохранить или создать новые 2,5 миллиона рабочих мест, положит налоговые сокращения в карман испытывающего большие трудности среднего класса, а также внесет первый взнос в инвестиции, которые нам нужны для создания прочной экономики на многие годы вперед", - заявил Обама, выступая в Филадельфии (штат Пенсильвания) на встрече Национальной ассоциации губернаторов американских штатов.

Обама предупредил губернаторов, что из-за финансового кризиса в экономике трудности будут у подавляющего числа американских штатов.

"41 штат, вероятно, столкнется с бюджетным дефицитом в этом или следующем году", - сказал он и добавил, что из-за нехватки бюджетных средств губернаторы этих штатов окажутся перед выбором "между обузданием расходов и увеличением налогов".

Обама подчеркнул, что считает выработку нового пакета по стимулированию экономики США совместным проектом федерального правительства страны и губернаторов американских штатов.

"Будучи президентом, я не просто попрошу губернаторов нашей страны помочь в реализации плана восстановления экономики. Я попрошу вас помочь разработать этот план, потому что, выслушав наших губернаторов, мы сделаем то, что будет правильным не только для наших штатов, но также то, что будет правильным для всей страны", - цитирует РИА "Новости".

http://www.rian.ru/crisis_news/20081202/156329303.html