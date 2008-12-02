В Париже похитили экс-прокурора Киевской области Гайсинского

Неизвестные похитили в Париже экс-прокурора Киевской области Юрия Гайсинского, потребовали за него 20 миллионов долларов и отпустили шесть дней спустя без уплаты выкупа, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс. По этому делу парижская полиция задержала двоих человек: шофера, который встречал Гайсинского в парижском аэропорту, и украинского предпринимателя, с которым экс-прокурор приехал в Париж. По данным следствия, Гайсинский сопровождал своего соотечественника в качестве эксперта для подписания сделки в области недвижимости. Коллеги прилетели 24 ноября и устроились в гостинице "Маврикий" в центре французской столицы.

Согласно показаниям Гайсинского и его спутника, их похитили четверо вооруженных людей в масках, когда они ехали из отеля на взятом напрокат автомобиле. Об исчезновении украинских граждан органам правосудия сообщил французский адвокат, и 26 ноября за дело взялась парижская криминальная полиция. В тот же день зять Гайсинского, занимающий на Украине депутатскую должность, получил от похитителей требование о выкупе: они просили 20 миллионов долларов.

В воскресенье утром похищенные оказались в своей гостинице, хотя за их освобождение никто не платил. Они утверждают, что неизвестные держали их в районе города Фонтенбло (около 60 километров от Парижа). Ведется следствие.