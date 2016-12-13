Жена Безъязыкова считает, что за обвинениями ее мужа стоят агенты ФСБ РФ, которые якобы работают в СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Безъязыков и его жена рассказали журналистам в зале Шевченковского райсуда Киева, который должен был избрать меру пресечения.

«Для меня это был шок... Обвинение, которое мне предъявлено, не имеет вообще никакой связи», - сказал Безъязыков .

Отвечая на вопрос, правда ли, что он ходил в российской военной форме, находясь в плену, Безъязыков сказал, что ходил в той одежде, которую ему дали боевики.

При этом подозреваемый допускает, что его вывозили на территорию России в то время, пока он был в плену. Полковник заверил, что террористы возили его с завязанными глазами.

Жена Безъязыкова Маргарита Кушнирова отказалась от допроса в Службе безопасности Украины.

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«Я отказалась от допроса, потому что мне адвокаты сказали, что нельзя этого делать (идти на допрос)... Сегодня, когда я позвонила в СБУ и попросила встречи с мужем, мне сказали: Вы будете давать показания?... Я отказалась, потому что я их уже боюсь... Без адвокатов я ничего не буду делать», - отметила она.

Кроме того, Кушнирова считает, что за обвинениями ее мужа стоят агенты Федеральной службы безопасности России, которые якобы работают в СБУ.

Жена задержанного полковника сообщила, что у Безъязыкова один государственный и два частных адвоката. Мать полковника Ольга Безъязыкова также заявила, что не верит в вину своего сына.

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«Он не враг и не предатель... Мне однажды довелось поговорить с одним человеком из Донецка... Он мне сказал, что у него (Безъязыкова - УНИАН) там (в Донецке) жена, что он не хочет ехать домой, что он предан Донбассу. Я сказала, что так врать совершенно бессовестно и прекратила вести переговоры», - сказала она.

Как сообщалось, судья сначала объявил перерыв, поскольку подозреваемому стало плохо, а впоследствии сообщил о переносе заседания.

Служба безопасности Украины задержала Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

По версии спецслужбы, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.