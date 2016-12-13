На Днепропетровщине с предприятия незаконно уволили 21 мобилизованного работника

Криворожской местной прокуратурой № 1 осуществляется процессуальное руководство в уголовных процессах, начатых по фактам грубого нарушения законодательства о труде должностными лицами ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» (ч.1 ст.172 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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Действующим законодательством предусмотрено сохранение рабочего места, должности и средней заработной платы за работниками, которые были призваны во время мобилизации для прохождения срочной военной службы в Вооруженных Силах Украины. Однако должностные лица указанного предприятия, нарушая требования законодательства о труде, незаконно уволили 21 работника в период прохождения ими срочной военной службы.

Следствием установлено, что незаконные решения об увольнении военнослужащих принимали 14 начальников структурных подразделений указанного предприятия, которым сейчас готовится сообщение о подозрении в совершении данного преступления.

Восемь незаконно уволенных военнослужащих с целью восстановления своих прав обратились с соответствующими исковыми заявлениями в местные суды, согласившись с доводами заявителей, обязали предприятие восстановить на работе уволенных и выплатить им денежные средства за время вынужденного прогула.

Сейчас досудебное расследование в одном из указанных уголовных производств завершено, обвинительный акт направлено в Дзержинский районный суд г. Кривого Рога для рассмотрения, который состоится 16 декабря 2016 года.