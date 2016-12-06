День ВСУ: Полторак поздравил военных и поблагодарил украинцев за веру в армию

В тексте поздравления, размещенном на его официальной странице в Фейсбук, министр констатировал, что за 25 лет ВСУ преодолели чрезвычайно тяжелый и тернистый путь.

«И сейчас можно с уверенностью сказать - Вооруженные Силы Украины – сильная армия, достойная своего народа. Наша сила в патриотах, кто избрал главной целью своей жизни службу в ВСУ. Сила в мужестве и выдержке воинов, кто в лютый мороз и бешеную жару стоит на позициях и защищает каждый сантиметр родной земли. Благодарен тем, кто не испугался врага и стал в ряды Вооруженных сил, тем, кто был мобилизован. Вы первые были на защите Украины. Без вас мы бы не смогли сдержать врага», - написал Полторак.

Министр также подчеркнул, что дух украинского воина не сломить.

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«Хочу пожать руку каждому из вас, поблагодарить за достойную службу! В моменты, когда жмешь руки защитникам, чувствуешь силу и понимаешь – мы непобедимы!», - отметил министр.

Полторак также поблагодарил украинцев за веру в армию.

«От имени каждого военнослужащего спасибо вам за поддержку и огромную веру в армию! Общая беда объединила нас и сделала непобедимыми. Мы, военные, чувствуем вашу поддержку. Никакой враг не страшен той стране, где армия способна защитить свой народ, а народ – всячески поддерживать свою армию!», - добавил он.

Министр пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над Украиной.