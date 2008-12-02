Эксперты говорят, что у украинцев - стресс и депрессия

Эксперты считают, что сегодняшнее состояние украинцев можно охарактеризовать как „социальную депрессию, стресс”, но большинство не склонно говорить, что в Украине могут начаться массовые акции протеста.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса „Социально-экономическая ситуация в условиях финансового кризиса: риски и тенденции”, проведенного Институтом глобальных стратегий.

Представляя результаты исследования на пресс-конференции в УНИАН, заместитель директора Института глобальных стратегий Ульяна КИРИЕНКО отметила, что социальное ощущение украинцев эксперты почти единогласно охарактеризовали как „социальная депрессия, стресс” (90,9%).

На этом фоне эксперты дают сдержанные оценки относительно уровня протестного потенциала „простого украинца”. В то, что в Украине могут начаться массовые акции протеста верят лишь - 18,2%, за то, что акции протеста могут охватить наиболее «проблемные» отрасли экономики высказалось - 13,6%, больше экспертов считают, что акции протеста возможны только на отдельных предприятиях (22,7%). Акции протеста возможны только в результате критической ситуации для рабочих, в том числе увольнения, - верят 31,8% экспертов.

По словам У.КИРИЕНКО, к проблемам, которые могут активизировать протестные настроения, эксперты отнесли: рост цен на продукты питания (63,6%), частичная или полная потеря работы (63,6%), несостоятельность населения расплачиваться по кредитам (54,5%).

Институт также спросил у экспертов, способны ли профсоюзы организовать массовые акции протеста. 54,5% отрицательно ответили на этот вопрос. Это эксперты связывают с тем, что в Украине отсутствует профсоюзное движение (31,8%), профсоюзы – номинальные структуры (27,3%) или лоббисты партийных интересов (27,3%). Социальный протест может быть использован отдельными политическими партиями радикальной политической направленности. Среди таких партий эксперты называют КПУ (63,6%), ВО „Свобода”, ПСПУ и другие.