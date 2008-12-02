Заемщикам вернут курс 5,05 грн. за доллар?

Минфин предлагает зафиксировать курс по большей части валютного кредита на уровне 5,05 гривни за доллар.

Вчера Минфин провел совещание с банкирами по поводу внедрения нового механизма погашения кредитов. Один из обсуждаемых вариантов — зафиксировать курс на уровне 5,05 гривни за доллар для погашения заемщиками части уже выданных кредитов. Для того чтобы банки не потеряли на разнице курсов, Минфин предлагает разрешить им полученные убытки списывать на валовые затраты. Это позволит финансовым учреждениям уменьшить сумму налоговых отчислений с прибыли, пишет "Дело".

Национальный банк пока изучает инициативу Минфина. Скорее всего, главный регулятор предложит банкам самим определяться с политикой по отношению к заемщикам.

Украинские банкиры фиксируют рост количества ипотечных и автокредитов с просроченными платежами. Пик невозвратов ожидается в первом квартале 2009 года. «Серьезные проблемы с выплатой кредитов у населения могут появиться в начале следующего года, — поясняет экс-заместитель председателя правления Укрсоцбанка Валентина Жуковская. — Для того чтобы не допустить ситуацию, когда завтра люди начнут возвращать банку купленные в кредит машины и квартиры, нужно грамотное решение регулятора в этом вопросе».

Чтобы не допустить массовых неплатежей, Министерство финансов принялось за разработку механизма, по которому население сможет погашать большую часть (примерно 3/5 от суммы кредита) по старому курсу — 5,05 гривни за доллар. Оставшуюся часть ссуды заемщик будет оплачивать по новому курсу (приблизительно 7 гривен за доллар). «При таких условиях убытки терпят и банк, и заемщик», — объясняет министр финансов Виктор Пинзеник.

Для воплощения своей идеи Минфин уже провел заседания с банкирами. Один из предложенных вариантов — разрешить банкам убытки, полученные от разницы между новым и старым курсами, списывать на валовые затраты. «Мы предлагаем отнести эти курсовые разницы на убытки будущих периодов», — говорит председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей Терехин.

Споры возникли и по процентным платежам: по какому курсу они будут оплачиваться — старому или новому. «Скорее всего, будет принято решение в пользу банков, — утверждает источник «ДЕЛА» в Минфине. — И погашение процентов по ссуде будет производиться по нынешнему курсу».

Однако здесь существует одна угроза. Если банки будут списывать потери от курсовых разниц на валовые затраты, это уменьшит их прибыль, которую большинство финучреждений направляет на увеличение капитала. В случае его уменьшения банкам будет сложно выполнять нормативы НБУ, большинство из которых рассчитываются «в привязке» к их регулятивному капиталу. «Один из механизмов предлагает ликвидацию курсовой разницы за счет уменьшения резервного капитала, а затем и акционерного, — объясняет Терехин. — Но в таком случае мы ставим под сомнение финансовую стабильность наших банков».

Инициативу Минфина внимательно изучают в Нацбанке. «Заседания в Нацбанке проводятся почти ежедневно, и рассматривается большое количество предложений, среди которых есть и вариант, предложенный Минфином, — говорит член Совета НБУ Василий Горбаль. — В любом случае окончательное решение может быть принято только на встречах руководства регулятора и коммерческих банков». Пока НБУ склоняется к решению все отдать на откуп банкам. «Пусть каждый банк решает самостоятельно, как ему строить будущие отношения с заемщиком, — говорит первый заместитель председателя НБУ Анатолий Шаповалов. — Это следует делать исходя из резервов и валютных возможностей каждого участника рынка».