На мировых биржах опять резкое падение

Индекс токийской биржи Никкей уже за первый час торгов опустился на более чем 5 процентов. Причины те же, что и накануне - кризисные проблемы автопроизводителей-экспортеров “Тойота” и “Хонда”, а также обеспокоенность состоянием мировой экономики.

Сегодняшняя ситуация на азиатских биржах была вполне предвиденной, поскольку она обычно продолжает тенденции американских бирж. А там вчера также зафиксирован резкий спад. Индекс Доу-Джонс потерял почти 8 процентов. Американские финансовые власти обещают новые планы стимулирования экономики.

А вот в Европе, где накануне индексы также снизились в среднем на 5 процентов, единства среди руководства нет. После заявлений Британии о новом выделении денег на преодоление кризиса, Германия сказала, что не последует ее примеру. Берлин, по словам его представителей, не даст себя вовлечь в “бессмысленный” публичный конкурс траты денег, но при этом готов к общему сотрудничеству в борьбе с рецессией.

ICTV