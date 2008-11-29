В субботу министры нефти стран-членов ОПЕК обсудили на внеочередном заседании в Каире возможное сокращение объемов добычи нефти, чтобы остановить резкое падение цен на нефть. и пришли к консенсусу относительно своих дальнейших действий в ожидании очередной встречи картеля, которая запланирована на 17 декабря в алжирском городе Оран. "Есть общая договоренность относительно наших дальнейших действий, в том числе, и в ходе предстоящей встречи в Алжире", - заявил генеральный секретарь ОПЕК Абдалла аль-Бадри.

За несколько месяцев цена на нефть опустилась с рекордных 147 долларов за баррель ниже 55 долларов.

Накануне совещания в Каире генсек ОПЕК признал, что мировой рынок все еще "переполнен" нефтью. Однако, по его словам, решение о дальнейшем сокращении объемов добычи "черного золота" остается за министрами стран ОПЕК.

РИА “Новости”