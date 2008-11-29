Киевсовет отклонил протесты прокуратуры

Киевский городской совет отказался удовлетворить протест исполняющего обязанности прокурора Киева об отмене ряда решений о передаче под частную застройку земли в переулке Бастионном в Печерском районе столицы.

Протест был рассмотрен депутатами Киевсовета на заседании сессии 27 ноября.

Прокуратура требовала отемнить решение Киевсовета, принятые на заседании сессии 28 августа т.г., касающиеся передачи физическим лицам земли в частную собственность для строительства жилых домов и хозяйственных зданий по адресам: пер. Бастионный №№7-в, 11-а, 5-в, 13-а, 13-б, 9-б, 9-а, 7-г, 7-б, 11-в, 11-б, 5-г.

Эти решения, утверждает прокуратура, приняты вопреки действующему законодательству. В частности, указанные земельные участки граничат с территорией парка-памятника садово-паркового искусства национального значения – Национального ботанического сада им. Гришко Национальной академии наук. Согласно законодательству, вокруг парка-памятника должна быть охранная зона, на которой не разрешается любое строительство, которое негативно влияет на характер ландшафта.

В принятом вчера решении Киевсовет отмечает, что “считает невозможным удовлетворение“ протеста и.о. прокурора Киева, поскольку решение о передаче земельных участков принимались в пределах полномочий и в способ, предусмотренный Конституцией Украины.

Справка УНИАН. Решениями Киевсовета от 28 августа с.г. физическим лицам в частную собственность переданы в целом 1,09 га земли в пер. Бастионном.

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Киевский городской совет также отказался удовлетворить протест заместителя прокурора города Киева, в котором он требовал отменить решение о передаче коммерческой структуре 6 гектаров земли под застройку на острове Жуков.

“Киевский городской совет, рассмотрев протест заместителя прокурора города Киева от 26.09.2008 на решение Киевсовета от 21.12.2006 “О передаче обществу с ограниченной ответственностью “АВ-медгруп” земельного участка для обустройства реабилитационно-оздоровительного центра, зоны отдыха на о.Жуков в Голосеевском районе Киева”, считает невозможным его удовлетворение”, - отмечается в решении Киевсовета.

В протесте прокуратуры отмечалось, что вышеупомянутое решение Киевсовета принято вопреки требованиям действующего законодательства, в частности, были нарушены нормы Земельного кодекса Украины - не получено согласие на разработку проекта отвода земли и не согласовано его в соответствующих органах, а выводы, которые содержатся в проекте отвода, выданы на стадии предварительного согласования проекта. Кроме того, на сегодня нет детального плана указанной территории, не разработано градостроительное обоснование, а также не учтены замечания экспертизы относительно проекта землеустройства.

В ответ на это в Киевсовете отмечают, что решение о передаче “АВ-медгруп” земли принято в порядке, установленном действующим законодательством Украины, по результатам рассмотрения проекта отвода земельного участка, который, согласно Земельному кодексу, согласован с рядом соответствующих управлений и получил заключение государственной экспертизы землеустроительной организации. Депутаты также отмечают, что нормами действующего законодательства Украины и специальным законом в сфере урегулирования земельных отношений не запрещен отвод земли в случае отсутствия разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет своим решением от 21 декабря 2006 г. передала ООО “АВ-медгруп” в долгосрочную аренду земельный участок на о.Жуков площадью 6 га, в том числе 3,29 га в пределах прибрежной защитной полосы. Этим решением Киевсовет внес изменения в Программу развития зеленой Киева до 2010 г. и концепции формирования зеленых насаждений, исключив из перечня территорий природозаповедного фонда данный земельный участок.

27 октября с.г. прокуратура столицы сообщила, что по ее протесту прекращено уничтожение зеленых насаждений на Жуковом острове в Голосеевском районе столицы. В сообщении отмечалось, что во исполнение решения Киевсовета о передаче ООО “АВ-медгруп” в аренду на 10 лет земельного участка общей площадью 6 га для обустройства реабилитационно-оздоровительного центра и зоны отдыха на острове Жуков, было подписано распоряжение Киевской городской государственной администрации, которым землепользователю разрешено снести 2179 деревьев и 3079 кустов.