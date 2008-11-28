Завтра в Донецке начнут ездить агитавтомобили

Завтра в Донецке начнут ездить агитационные автомобили с призывом к населению заплатить долги за отопление и горячую воду.

Как сообщает коммунальный портал Донецкого горсовета, автомобили будут ездить по жилым массивам и через громкоговорители транслировать аудиозапись с призывом к жителям погасить долги за отопление и горячую воду.

На предприятии «Донецкгортеплосеть» пояснили, что таким способом коммунальщики надеются повысить уровень платежей населения, который в настоящее время является угрожающе низким. Из 9 районов города хуже всего платят за отопление и горячую воду в Петровском районе Донецка – 44,7%. В Кировском районе уровень оплаты 51%, в Куйбышевском - 59,2% и в Киевском - 61,9%.

В теплосети вновь говорят о том, что падение платежей населения может оставить донецкие котельные без газа. «Сейчас – конец месяца, и в ближайшие дни нам нужно сделать последние платежи за энергоносители. Если жители не возьмутся за ум, делать эти платежи будет нечем», - отметил первый заместитель директора КП «Донецкгортеплосеть» Александр СЕМЧЕНКО.