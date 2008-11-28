Фондовые торги в Европе завершились ростом индексов

Фондовые торги в Европе завершились 28 ноября 2008 г. ростом большинства ведущих индексов на фоне снижения цен на нефть. При этом общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 показал рост пятый день подряд, закончив неделю в плюсе на 12,8%. Позитивную динамику обеспечили сегодня акции авиаперевозчиков и фармацевтических компаний. Авиакомпаниям помогла ситуация на нефтяном рынке: в частности, цены на январские фьючерсы нефти Light Sweet в ходе торгов в Нью-Йорке снижались до 51,12 долл./барр. (-3,32 долл.). Уже после закрытия европейского фондового рынка фьючерсы нефти Light Sweet торговались по 51,46 долл./барр. (-2,98 долл.).

Акции британского авиаперевозчика British Airways Plc. подорожали на 5,8%, крупнейшей в Европе авиакомпании Air France-KLM - на 3,8%. В плюсе на 8,4% закрылись бумаги ведущего в Испании перевозчика Espana SA. В фармацевтическом секторе уверенную динамику продемонстрировали бумаги швейцарской Novartis (+4,4%) и британской GlaxoSmithKline (+5%).

Между тем рынок тянули вниз акции в энергетическом, автомобильном и микроэлектронном секторах. Так, котировки акций французской нефтяной компании Total опустились на 2,6%, котировки британской BP - на 3,5%. Акции немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen (VW) подешевели на 5%, бумаги Porsche упали на 6,8%. Накануне аналитики Citigroup высказали мнение, что тактика Porsche по финансированию покупки опционов "колл" на акции VW за счет исполнения соответствующих опционов "пут" может привести к риску потерь, если котировки VW приблизятся к 242 евро/акция. Акции VW стоили сегодня 280,33 евро.

Бумаги швейцарского производителя полупроводников STMicroelectronics потеряли в стоимости 5,1%, после того как компания понизила прогноз по квартальной выручке. Акции немецкой Infineon Technologies на этом фоне подешевели на 4,2%.

По итогам торгов 28 ноября 2008 г.:

- британский индекс FTSE 100 поднялся на 61,91 пункта (+1,46%) - до 4288,01;

- немецкий DAX - на 4,17 пункта (+0,09%), до 4669,44;

- французский CAC 40 вырос на 12,29 пункта (+0,38%), закрывшись на отметке 3262,68;

- швейцарский SMI прибавил 175,80 пункта (+3,12%) и составил 5816,60;

- амстердамский AEX опустился на 0,71 пункта (-0,28%) и закрылся на отметке в 252,55;

- общеевропейский индекс FTSEEurofirst поднялся по итогам торгов на 5,77 пункта (+0,68%) и составил 858,15 пункта.

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