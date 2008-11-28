Мэр Одессы отчитался за 2007 год

Мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ отчитался перед горожанами о проделанной в 2007 году работе.

Как передает корреспондент УНИАН, около тысячи сторонников Э.ГУРВИЦА собрались сегодня перед зданием горсовета, чтобы заслушать отчет мэра перед избирателями, который транслировался из большого зала на огромный светодиодный экран возле мэрии и передавался 5-ю местными телекомпаниями.

«Хочу, чтобы вы знали, - заявил, в частности, Э.ГУРВИЦ, - что по объему бюджет развития Одессы рос быстрее, чем в других украинских городах-миллионниках, уступая только Киеву. Темп роста доходов общего фонда бюджета города Одессы превысил в отчетном 2007 году средний показатель по Украине на 11,5% и составил 157%».

Если сравнить с Донецком или Днепропетровском, отметил городской председатель, «темп роста доходов общего фонда бюджета Одессы превысил средний показатель на 12%: в бюджет поступило более 400 млн. грн. собственных доходов. В сравнении с 2006 годом этот показатель вырос в 1,6 раза, а по сравнению с 2004 - почти в 4 раза». Это позволило выделить значительно больше средств на строительство дорог и жилья, приобретение медицинского оборудования, на оказание помощи нуждающимся жителям города.

Одним из важнейших источников дохода, акцентировал мэр Одессы, «стали земельные аукционы, которые в Одессе проходят максимально прозрачно. Все вырученные деньги – а именно 122,9 млн. грн. - пополнили горбюджет. Удалось успешно реализовать впервые в Украине также идею аукционов по продаже не самой земли, а права аренды участков под застройку, что, в свою очередь, давало возможность принимать социально ориентированные бюджеты».

Как подчеркнул Э.ГУРВИЦ, Одессе удалось избежать серьезных социальных потрясений, вопреки росту инфляции и возросшим ценам на энергоносители в стране. 377 грн. из каждой тысячи бюджетных средств были направлены на социально-культурную сферу, 165 - на капитальные расходы, 125 - на помощь семьям с детьми, льготы, субсидии, компенсации, 333 - на социально значимые проекты и программы. В том числе на образование – 382,9 млн., на здравоохранение 330,5 млн. грн., на культуру и искусство – 38, млн. грн.

По словам Э.ГУРВИЦА, общими усилиями возрожден исторический центр Одессы, который представляет исключительную архитектурную ценность не только для нашей страны, но и для всего мира.

Именно в отчетном 2007 году, когда Украина и Польша получили право на проведение финальной части чемпиона Европы по футболу 2012 року, благодаря проведенной организационной и подготовительной работе, у Одессы появилась реальная перспектива стать городом-участником этого турнира. «Для нас это не просто спортивный форум - более прямой, короткой и удобной дороги в Европу просто не существует. Поэтому так тщательно разрабатывали и выполняем целевую комплексную программу, которая даст мощный импульс развитию спортивной инфраструктуры, транспорта, туристических объектов, будет содействовать активизации международных экономических и культурных связей», - подчеркнул мэр Одессы.

Вместе с тем, подытожил Э.ГУРВИЦ, «последние драматические подвижки в мировой и отечественной экономике не дают оснований для очень оптимистических прогнозов».

По его словам, есть и другой усугубляющий проблему аспект: «снова активизировались политики, откровенно спекулирующие на кризисе и пытающиеся оседлать любой общественный протест, чтобы направить его в русло гражданского противостояния». Однако мэр выразил уверенность, что общими усилиями удастся преодолеть все трудности. У миллионной Одессы, которая в отчетном году стала городом-побратимом Вены, несомненно прекрасная перспектива, убежден Э.ГУРВИЦ.