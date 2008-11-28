В Украину идет тепло: в Крыму будет +17°

Завтра в Украине местами туман, без осадков, днем 1-6° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 29 ноября переменная облачность. Без существенных осадков, лишь днем в западной части небольшой, на Закарпатье и в Карпатах умеренный мокрый снег и дождь, в горах местами гололед и налипание мокрого снега. Ночью и утром в Украине местами туманы. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в карпатском регионе и на юге страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на юге Одесской области и Южном побережье Крыма до 5° тепла; днем 1-6° тепла, в южной части местами 8-13°; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

30-1 декабря в Украине облачно с прояснениями. 30 ноября небольшой дождь, ночью в западных, северных и центральных областях местами с мокрым снегом, лишь ночью в восточной, а днем в западной части без существенных осадков. 1 декабря преимущественно без осадков, лишь в восточных областях и в Приазовье небольшой дождь. В Украине местами туман. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на юге до 8° тепла, 30 ноября в восточных областях и на севере Левобережья до 2° мороза; днем 3-8° тепла, 30 ноября в Одесской области и в Крыму, 1 декабря в южной части и на Закарпатье 8-13°; в Карпатах ночью от 1° тепла до 3° мороза, днем 1-4° тепла.

2 декабря ночью в северных, западных и центральных областях, днем на севере Левобережья небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории, а 3 декабря в Украине без существенных осадков. Температура ночью 1-7° тепла, днем 4-10°; в южной части ночью 3-8° тепла, днем 10-14°, в Крыму до 17°.

В ближайшие 6-10 суток в Украине сохранится теплая без существенных осадков погода, местами с туманами, лишь на протяжении суток 8 декабря в западной части небольшие осадки и снижение температуры на 3-6°.

В Киеве завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.

По области также переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.

30 ноября -1 декабря в Киевской области облачно с прояснениями. 30 ноября небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, 1 декабря без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

2-3 декабря в столичном регионе без существенных осадков, лишь ночью 2 декабря небольшой дождь. Температура ночью 1-7° тепла, днем 4-9.

4-8 декабря сохранится теплая без существенных осадков погода, местами туман.