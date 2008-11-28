Одна радость - бензин дешевеет

С 21 по 28 ноября т.г. средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились на 5,6-6,6% (в среднем на 6,2%, или 30 коп./л).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 21 по 28 ноября средние по Украине розничные цены на бензин А-76 снизились на 6,6% – с 4,53 до 4,23 грн./л; на бензин А-92 – на 6,4% – с 4,84 до 4,53 грн./л; на бензин А-95 – на 6,3% – с 5,04 до 4,72 грн./л; на дизельное топливо – на 5,6% – с 5,55 до 5,24 грн./л.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. За год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO является издателем еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и «OilMarket». Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.