Скандал в «Борисполе»: шахматный кубок изуродовали, бриллиант украли

В главном аэропорту страны исчез драгоценный камень с кубка, который везли украинские шахматисты. А сам кубок был изуродован.

На Всемирной шахматной Олимпиаде, проходившей в Германии, украинская команда выиграла кубок имени известной грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили. Его вручили женской и мужской сборной за наибольшее набранное количество очков. Он представляет собой сплав из серебра, позолоченный по бокам, с вкрапленным драгоценным камнем. По неофициальной информации, это был бриллиант.

Однако после прохождения таможенных процедур в «Борисполе» драгоценный камень исчез, а сам кубок был изуродован.

Президент Федерации шахмат Виктор Петров заявил, что уже написал заявление в милицию. Инцидент грозит перерасти в международный скандал и отрицательно повлиять на имидж страны.

Федерация шахмат Украины в шоке от случившегося и во всем обвиняет украинских таможенников. Заместитель генерального директора по авиационной безопасности аэропорта «Борисполь» Михаил Кравец всю вину за пропажу драгоценного камня возложил на грузчиков.

Воры вначале продавили бриллиант вовнутрь, а для того чтобы достать, сломали верхушку самого кубка. Оценочную стоимость сейчас запросить практически нереально, так как он поврежден, но потянет трофей приблизительно на 10 тысяч долларов и выше, плюс еще цена самого камня. Руководство Федерации шахмат Украины уже обратилось в Министерство внутренних дел Украины и в Министерство транспорта с целью расследования инцидента.

Представители Федерации шахмат Украины летели маршрутом Дрезден — Франкфурт — Киев. В Дрездене кубок был в ручной клади, а во Франкфурте его заставили сдать в багаж, после чего в Борисполе украинские грабители «поработали» над кубком.

В аэропорту «Борисполь» не стали опровергать информацию, и заместитель генерального директора по авиационной безопасности Михаил Кравец подтвердил, что это воровство действительно имело место быть. Он также рассказал, что все руководство аэропорта в шоке от этого случая: «Залезать в вещи наших пассажиров последнее время стало распространено среди грузчиков. Мы боремся с этим, но победить зло, которое копилось много лет, сейчас трудно». Далее будет проводиться расследование и поиски злоумышленников.

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