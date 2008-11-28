В обменниках валюты нет до сих пор

Банки пока не получали от Национального банка Украины разъяснений относительно отмены принятых ранее ограничений по привязке наличного курса валют к официальному.

Как сообщили УНИАН в «Альфа-Банке», пока никакой информации относительно отмены принятых ранее Нацбанком мер не было. Сейчас в банке можно купить валюту исключительно в случае, если клиент откроет депозит.

Никаких распоряжений по этому поводу не получали и в банке «Хрещатик».

В обменных пунктах валют, расположенных в центре столицы, на сегодня не установлены новые курсы продажи-покупки валют, соответственно, валюты для продажи в наличии не имеется.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя НБУ Александр САВЧЕНКО заявил вчера о том, что Национальный банк Украины принял решение об отмене ограничений на наличном валютном рынке.

«Решение принято, оно должно быть сейчас оформлено, сегодня, надеюсь, доведено до банков», - сказал А.САВЧЕНКО.

Он уточнил, что отменяется верхняя граница продажи наличной валюты от официального курса на уровне 1,5%, а также отменяется максимальная маржа на уровне 3%.

По словам А.САВЧЕНКО, в НБУ надеются, что такие действия регулятора вынудят коммерческие банки отменить комиссионные при продаже валют.