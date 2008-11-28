У православных начался Рождественский пост

У православных христиан сегодня начался Рождественский пост. Он продлится 40 дней, до 7 января, когда весь православный мир будет праздновать Рождество Христово.

Верующие к Рождеству должны очистить себя покаянием, молитвой и постом, чтобы с чистым сердцем встретить явившегося в мир Христа.

Устав церкви учит, что воздерживаться во время поста следует от мяса, сыра, коровьего масла, молока, яиц. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются рыба, вино и елей (растительное масло) и позволяется принимать пищу без масла (сухоядение) только после вечерни. В остальные же дни - вторник, четверг, субботу и воскресенье - разрешено принимать пищу с растительным маслом. Рыба в Рождественский пост разрешается в субботние, воскресные дни и великие праздники, а также в дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг.