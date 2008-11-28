Мобильные операторы могут поднять тарифы

«Укртелеком» вдвое повысит плату, которая взимается с мобильных операторов при совершении звонка в сеть госкомпании. В связи с этим операторы прогнозируют подорожание тарифов для абонентов, пишет "Дело".

Государственный оператор фиксированной связи «Укртелеком» намерен вдвое увеличить ставку интерконнекта (межоператорской платы, которая взимается за совершение звонков из сети одной компании в сеть другой). Как сообщил заместитель председателя правления по вопросам маркетинга и продажи услуг «Укртелекома» Игорь Сиротенко, сейчас вход в фиксированную сеть стоит 25 копеек за одну минуту разговора. Мобильные операторы берут за такую же услугу вдвое большую сумму — 50 копеек.

По словам Сиротенко, ранее низкую ставку интерконнекта для госкомпании установила Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС). «Это было, когда «Укртелеком» имел монополию на рынке междугородней связи. Сегодня наша компания не является монополистом, поэтому ставку интерконнекта мы изменим. Мы хотим сделать ее симметричной», — объяснил он. Согласно украинскому законодательству, расчеты между операторами не регулируются государством, и ставка интерконнекта является результатом дого-воренности между операторами.

Тем временем мобильные операторы уже выразили обеспокоенность таким повышением.

Вчера генеральный директор «Украинских радиосистем» (торговая марка «Билайн») Александр Баринов, не называя имени компаний, сообщил, что «в настоящий момент частью операторов делаются попытки изменения ставок интерконнекта в сторону повышения. Нами уже получено официальное письмо». По его словам, повышение ставок операторами может привести к тому, что «повышенные ставки интерконнекта придется нивелировать повышением тарифов».

Получение письма от «Укртелекома» подтвердили и в компании «Астелит» (торговая марка life:)). При этом специалисты утверждают, что «Укртелеком» является неформальным регулятором рынка мобильной связи. Ставка доступа к его сети, которую госкомпания устанавливает для крупнейших мобильных операторов МТС и «Киевстар», является базовой для взаиморасчетов с другими операторами. Поэтому повышение «Укртелекомом» своих тарифов, по мнению участников рынка, может привести к эффекту домино, когда другие компании начнут повышать соответствующие тарифы.

По мнению Баринова, решить проблему могло бы признание каждого оператора монополистом на рынке доступа к собственной сети, что привело бы к государственному контролю за ставками интерконнекта. «К сожалению, сейчас госрегулятор (НКРС) не имеет рычагов влияния на данную ситуацию, — говорит гендиректор «Украинских радиосистем». — Мы ведем переговоры с Антимонопольным комитетом по этому поводу, однако они ссылаются на другие, более важные задачи».

Сами же мобильные операторы пока не собираются пересматривать свои ставки интерконнекта. Так, в «Киевстаре» сообщили, что на сегодня эта компания не видит объективных рыночных оснований для каких-либо изменений в существующей системе взаиморасчетов.

То же говорят и в «МТС-Украина». «Мы не выходили к своим партнерам по рынку с обращениями о пересмотре ставок, — сообщили в пресс-службе компании. — С нашей точки зрения, ставки, которые сегодня применяются на рынке, имеют право на существование. Если бы они были необоснованными или неприемлемыми для операторов, то они попросту не работали бы».