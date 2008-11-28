Нацбанк не исключает заговора банков и готовит якорь

Национальный банк отменил все ограничения на покупку-продажу валюты на наличном рынке и ожидает падения цены доллара благодаря здоровой конкуренции между коммерческими банками. Однако пока такая шоковая терапия послужила причиной обратной реакции: торги на межбанке закончились с результатом 7,3-7,5 за доллар.

Накануне в обменниках курс замер на отметке 6 гривен 84 копейки. Но это не реальный курс доллара - финучреждения берут комиссионный сбор от 6 до 9%. Банкиры от комиссионных откажутся через несколько дней, убеждены в НБУ.

Виктор Лисицкий, представитель банка: "Банки поотменяют комиссионные - это просто инерция сработала. И я думаю, что понедельник-вторник это станет на свои места".

Вдоволь валюты и конкуренция на рынке заставят банки снизить цену на доллары. Но через несколько месяцев после Нового года. Пока же эксперты прогнозируют подорожание доллара. А Нацбанк не исключает заговора крупнейших банков, поэтому готовит якорь - действия Антимонопольного комитета и собственные средства влияния.

Александр Савченко, заместитель председателя Национального банка Украины: "Может Национальный банк сам распределять валюту, под нашим контролем завозить наличные доллары. Это уже было во время Оранжевой революции и сработало".

ICTV