Семьям погибших в Княжичах полицейских выплатят по 800 тыс. гривень и выдадут квартиры

Семьям погибших в с. Княжичи под Киевом полицейских выплатят по 800 тыс. гривень и выдадут квартиры. Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД Украины, об этом сегодня заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой во время видеоселекторного совещания с участием руководства Национальной полиции и ее территориальных и структурных подразделений.

Напомним, 4 декабря под Киевом погибли пятеро полицейских в результате перестрелки между бойцами КОРДа, копами-разведчиками и сотрудниками Государственной службы охраны.

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Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей. Группа захвата решила, что сотрудников разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.

Руководство Министерства внутренних дел Украины назначило служебное расследование относительно инцидента. Также прокуратура установит причины и обстоятельства стрельбы. В то же время вчера советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что семьям погибших правоохранителей выплатят по 700 тыс. гривень.

Отметим, всех участников стрельбы в Княжичах и их руководство отстранили от работы.