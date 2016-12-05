Семьям погибших в Княжичах правоохранителей выплатят по 700 тысяч гривен – Геращенко

Семьям правоохранителей, которые погибли во время престрелки в Княжичах 4 декабря, выплатят по 700 тысяч гривен. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на заседании согласительного совета, передает "112 Украина".

"Все представители трех служб МВД придерживались инструкций, своих обязанностей, им будет выплачена компенсация, она составляет около 700 тыс. грн", - сказал он.

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При этом, Геращенко заявил, что также будет обсуждаться вопрос предоставления квартир семьям погибших, у которых не был решен жилищный вопрос.

Напомним, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата. Позже некоторые СМИ написали о шестерых погибших правоохранителей.