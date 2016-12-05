На время расследования трагедии в Княжичах отстранены руководители трех подразделений полиции Киева – МВД

Как сообщается на сайте МВД, такое решение принято руководством Национальной полиции сегодня, 5 декабря, для обеспечения полного и всестороннего расследования обстоятельств вчерашней трагедии в с. Княжичи Броварского района Киевской области.

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Согласно решению в.и.о. главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна, на время проведения служебного расследования от выполнения служебных обязанностей отстранены руководители трех оперативных подразделений ГУ НП в городе Киеве, которые отвечали за проведение спецоперации в селе Княжичи Броварского района Киевской области. Также отстранен весь личный состав, который принимал в ней участие.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, входивший в группу захвата.