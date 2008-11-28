В Киеве снизилась стоимость аренды квартир (по районам)

С 20 ноября средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 6,01% (46 долл.) - до 717 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании "SV Development", за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 32 долл. - до 674 долл., 2-комнатных – на 178 долл. – до 1003 долл., 3-комнатных – на 208 долл. – до 1287 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 21 долл. – до 531 долл., 2-комнатных – снизилась на 51 долл. – до 974 долл., 3-комнатных – снизилась на 211 долл. – до 1 168 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 28 долл. – до 506 долл., 2-комнатных – на 40 долл. – до 671 долл., 3-комнатных – на 56 долл. – до 892 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 9 долл. - до 511 долл., 2-комнатных – снизилась на 31 долл. – до 626 долл., 3-комнатных – снизилась на 36 долл. – до 813 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 19 долл. – до 511 долл., 2-комнатных – снизилась на 15 долл. – до 596 долл., 3-комнатных – снизилась на 38 долл. – до 703 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 10 долл. – до 490 долл., 2-комнатных – снизилась на 28 долл. – до 671 долл., 3-комнатных – снизилась на 29 долл. – до 719 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 14 долл. – до 506 долл., 2-комнатных – снизилась на 31 долл. – до 602 долл., 3-комнатных – снизилась на 40 долл. – до 721 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 5 долл. – до 506 долл., 2-комнатных – снизилась на 16 долл. – до 599 долл., 3-комнатных – снизилась на 23 долл. – до 703 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 15 долл. – до 502 долл., 2-комнатных – снизилась на 18 долл. – до 585 долл., 3-комнатных – снизилась на 43 долл. – до 704 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 14 долл. – до 489 долл., 2-комнатных – на 26 долл. – до 571 долл., 3-комнатных – снизилась на 23 долл. – до 667 долл.

Объем предложения от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в 10 районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 16%, Печерском – 12%, Дарницком – 12%, Оболонском – 12%, Днепровском – 6%, Соломенском – 15%, Голосеевском – 6%, Святошинском – 7%, Деснянском – 4%, Подольском – 10%.

Как сообщал УНИАН, с 13 по 19 ноября средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 3,13% (25 долл.) - до 763 долл. за квартиру в месяц, с 1 по 13 ноября средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 5,47% (46 долл.) - до 788 долл. за квартиру в месяц, в октябре - снизилась на 2,56% (22 долл.) – до 833 долл. за квартиру в месяц, в сентябре - снизилась на 0,34% (3 долл.) – до 855 долл. за квартиру в месяц.