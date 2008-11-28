ArcelorMittal уволит 9 тысяч человек

Компания ArcelorMittal, крупнейший в мире производитель стали, намерена в ближайшее время сократить девять тысяч человек через программы по добровольному увольнению. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании. Всего в ArcelorMittal работает 320 тысяч человек в 55 странах мира.

По данным компании, сокращения не затронут производственной сферы, а коснутся только административных работников и служб продаж. Причина увольнений - мировой финансовый кризис, из-за которого потребление стали и других металлов значительно сократилось.

В начале ноября ArcelorMittal сообщила о том, что до конца 2008 года сократит производство на 30 процентов. До этого предполагалось, что снижение выплавки составит только 15 процентов.

Металлургическая отрасль пострадала от мирового финансового кризиса едва ли не больше всех в мире. Многие компании заложили себе в инвестпрограммы высокую стоимость металлов, так как в течение последних лет они росли в цене.

ArcelorMittal была образована в 2006 году после слияния европейской Arcelor и индийской Mittal Steel. Основной владелец компании - индийский миллиардер Лакшми Миттал.

Лента.ру