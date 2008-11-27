Из Керчи выбили долги за ЖКХ, и обещают вернуть воду

В Керчи возобновлена подача электроэнергии на насосные станции горводоканала, которые подают воду.

Как передает кореспондент УНИАН, по информации водоканала, сегодня днем началась закачка воды в сети. Правда, чтобы водопровод был заполнен полностью, необходимо до 10 часов.

Как сообщает городской портал «Керчь – это мой город», электроэнергия стала подаваться на насосные станции водоканала после того, как «прошли крупные денежные оплаты на счет энергетиков». В случае невыполнения денежных обязательств отключение возможно вновь, отмечает портал.

Как сообщалось, Керченский район электрических сетей из-за долгов перед энергетиками 26 ноября отключил объекты водоканала от электроснабжения - поэтому была прекращена подача воды керчанам. Руководство Керчи вело переговоры с предприятием «Крымэнерго» о возобновлении электроснаюжения станций водоканала города.