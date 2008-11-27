Суд оставил под арестом руководителя группы «Кингз Кепитал»

Сегодня Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил представление милиции и избрал арест как меру пресечения для руководителя финансовой группы «Кингз Кепитал» Александра БАНДУРЧЕНКО, который обвиняется в мошенничестве с деньгами граждан.

Об этом УНИАН сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября руководство компании «Кингз Кепитал» заявило о решении временно прекратить выплаты клиентам.

17 ноября министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что сотрудники милиции получили разрешение прокуратуры на снятие банковской тайны со счетов киевской финансовой компании «Кингз Кепитал».

24 ноября столичная милиция по обвинению в мошенничестве со средствами граждан задержала руководителя «Кингз Кепитал» О.БАНДУРЧЕНКО. По словам начальника Главного управления МВД Украины в Киеве Виталия ЯРЕМЫ, основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) стали заявления от около 60 граждан, которые в соответствии с заключенными соглашениями с «Кингз Кепитал» не могут получить ни обещанные проценты, ни вложенные средства. В.ЯРЕМА уточнил, что «подавляющее большинство граждан, которые сдавали средства, является прихожанами Посольства Божьего».

В то же время, по его словам, милиция имеет информацию о том, что вложенные гражданами средства «наличными вывозились за пределы Украины… Сумма средств, полученных от граждан, превышает 100 млн. дол.».

25 ноября Ю.ЛУЦЕНКО заявляет о причастности религиозной организации «Посольство Божье» Сандея АДЕЛАДЖИ к деятельности «Кингз Кепитал».