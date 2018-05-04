СИЗО в обмен на землю

Текущий год Министерство юстиции окрестило годом начала реформы пенитенциарной службы. Одно из главных анонсированных ноу-хау –вынесение следственных изоляторов за пределы городов. Реализовывать задуманное в Минюсте решили путем государственно-частного партнерства. «Первой ласточкой» избрали знаменитый киевский следственный изолятор №13. «Мы выставляем на продажу Лукьяновское СИЗО, как первый элемент государственно-частного партнерства, и ищем инвестора, который построит новое СИЗО за пределами Киева», – сообщила в феврале 2016 года первый заместитель министра Наталья Севостьянова.

Общественность засуетилась: неужели теперь украинские СИЗО станут частными структурами? Учитывая, что подобная практика для исправительных учреждений нередко применяется за рубежом, такое решение Минюста особо не удивило бы. В конце концов, мы же стараемся перенимать зарубежный опыт. Кроме того, еще в апреле 2015 года заместитель министра юстиции Гия Гецадзе сообщил, что в Украине могут появиться частные тюрьмы (впрочем, сегодня Минюст подобные «перспективы» отрицает)…

В ведомстве УНИАН сообщили, что инициировать изменения в законодательство для внедрения частных пенитенциарных учреждений, министерство не планирует. Мол, подобные инициативы абсолютно не актуальны и будут неоднозначно восприняты обществом. Что же касается государственно-частного партнерства, то это, по информации Минюста, вовсе не предусматривает передачу пенитенциарных учреждений в частные руки.

Так в чем же тогда «новации»? Как объясняют в ведомстве, суть этой инициативы состоит из трех пунктов. Первое – государство находит инвестора. Второе – этот инвестор за свой счет строит следственный изолятор на предоставленном ему участке земли (зачастую, за пределами населенного пункта). Третье – в качестве оплаты за строительство нового помещения инвестору отдают участок земли со старым СИЗО в пределах населенного пункта, альтернативу которому, собственно, он и построил. Далее, что делать с постройками к тому моменту уже бывшего изолятора, инвестор решает сам.

Отметим, что на практике реализация подобного проекта требует внесения изменений в украинское законодательство, поскольку сегодня законодательной возможности отдать СИЗО в частные руки не существует. Однако в Минюсте почему-то не торопятся решать этот вопрос. «Законопроект обсуждается, но пока не разрабатывается», – говорит заместитель министра Денис Чернышов.

Вместе с тем, и без этого, Минюст намерен опробовать эту схему на Киевском («Лукьяновка») и Львовском СИЗО. Поскольку эти учреждения расположены в центральных частях крупных городов, земельные участки под ними, по мнению министерства, должны быть интересны потенциальным инвесторам. И Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве по этому вопросу будет подписан между Минюстом и другими профильными ведомствами 6 декабря.

Вслед за этим в ведомстве обещают объявить соответствующий инвестиционный конкурс и по Киеву, и по Львову. И, по словам Чернышова, в этом уже заинтересованы около пяти инвесторов. Примерные сроки строительства нового СИЗО в ведомстве не спешат называть. Однако заместитель министра подчеркивает: скорейшая реализация проекта будет одним из условий конкурса среди инвесторов.

Почему решили строить новый СИЗО?

Одним из главных аргументов в пользу идеи переноса, в частности, Лукьяновского СИЗО, в новую постройку, в Минюсте называют сегодняшние условия содержания заключенных. В действующих учреждениях отвратительная ситуация с канализационной системой, отоплением, водоснабжением, электрификацией. «Старые корпуса киевского СИЗО практически не приспособлены к эксплуатации. Их ремонт – это выбрасывание денег на ветер. Поскольку канализационная система, система вентиляции, сами стены, которым более 150 лет, требуют полной замены, (текущие) косметические ремонты, проводимые администрацией учреждения, не дают нужного результата. Следственный корпус был построен в 1910 году, корпус для осужденных – в 1840 году, а корпус для несовершеннолетних – в 1916 году», – отмечал и.о. начальника управления Государственной пенитенциарной службы Юрий Сиденко.

По предварительным расчетам, капитальный ремонт Лукьяновского СИЗО, включающий замену инженерных сетей, составил бы около 200 млн грн. В то же время, стоимость строительства нового СИЗО, по приблизительным подсчетам, составляет примерно 300 млн грн.

Чернышов рассказывает, что идея Минюста – это новое здание, соответствующее всем общеевропейским и мировым стандартам содержания заключенных. «Должны быть нормальные условия, блочный, а не барачный тип содержания. Чтобы люди в СИЗО не теряли своего достоинства, и моральный климат не давил на них. В «Лукьяновке» сейчас этого добиться невозможно», – заявляет замминистра.

Всего в столичном СИЗО, на данный момент, под стражей содержатся около 2 тысяч человек. При этом, по словам Чернышова, порядка 60% заключенных «Лукьяновки» только подозреваемые, еще не признанные судом виновными.

Идея министерства, конечно, благородная. Однако в экспертной среде ее воспринимают с изрядной долей скепсиса. К примеру, координатор программ общественной организации «Харьковской правозащитной группы» Андрей Диденко убежден: в первую очередь нужно навести порядок в действующих учреждениях. По его словам, нормальный моральный климат и человеческое отношение не зависят от новизны постройки следственного изолятора.

«О каких новых СИЗО может идти речь, если сейчас в тех следственных изоляторах, что есть, происходят просто недопустимые вещи! Пытки, жестокое обращение, не оказание необходимой медицинской помощи», – подчеркивает правозащитник.

Проблемное соседство

Строить новый следственный изолятор в Министерстве планируют в поселке Коцюбинское Киевской области, на территории Ирпенского исправительного центра (№132). Исправительный центр имеет площадь 6,2 га, что вдвое больше нынешней площади Лукьяновского СИЗО. Но будет ли ирпенское учреждение снесено или только достроено, по словам Чернышова, вопрос пока остается открытым.

В свою очередь, правозащитник Диденко считает, что выбранное для строительства нового СИЗО место может сулить определенные проблемы. По его мнению, жители Коцюбинского вряд ли с радостью воспримут эту стройку. «Я убежден, что будут протесты несогласных», – подчеркивает правозащитник.

Что касается потенциальных логистических проблем, связанных с доставкой заключенных из СИЗО на судебные заседания (пробки на дорогах, нехватка автомобилей конвоя и тому подобное), то заместитель министра Чернышов видит решение в практике использования видеоконференций допроса. «Нет смысла возить людей в суд, особенное, если это не конечное, а текущее заседание. Адвокат знает своего подзащитного, подтверждает его личность в суде, а физическое присутствие обвиняемого на заседании не имеет смысла», – считает Чернышов.

Такая позиция замминистра в современных украинских реалиях выглядит излишне самоуверенной. Ведь, согласно части второй статьи 336 Уголовно-процессуального кодекса Украины (УПК, – УНИАН): «…Суд не имеет права принять решение об осуществлении дистанционного судебного производства, в котором за пределами здания суда находится обвиняемый, если он против этого возражает…». Другими словами, если заключенный принципиально откажется от участия в видеоконференции, его нужно будет доставлять в суд в обязательном порядке.

На этот нюанс указывает и Диденко. Более того, такие потенциальные отказы заключенных он считает вполне уместными. «На сегодняшний день, с принятием нового УПК Украины, только в суде рассматриваются все доказательства, которые собираются во время досудебного расследования. И только суд принимает решение, брать ли их во внимание, использовать ли как доказательства, пользоваться ли ими при принятии судебного решения. Поэтому человек абсолютно логично имеет право требовать своего присутствия на судебном заседании», – отмечает правозащитник.

Все может пойти под откос?

Кроме того, необходимо учитывать, что возраст зданий Лукьяновского СИЗО – это не только регулярно проявляющийся «грибок», но и потенциальный историко-культурный объект. Еще в начале нынешнего года в Минюсте заявляли, что ждут заключения из Министерства культуры об исторической ценности зданий СИЗО. Однако на сегодня результаты такой экспертной оценки до сих пор не известны. Впрочем, Министерство юстиции, похоже, это волнует в последнюю очередь. «При определенном достижении в прохождении конкурса, мы получим разрешения и Минкульта, если оно будет нужно, а также местной громады, госадминистарции и всех органов, выводы которых будут нужны», – уверен Чернышов.

Поэтому чиновник не только заранее видит успешным реализацию пилотного проекта «Лукьяновки», но не исключает и вариант строительства новых учреждений на условиях государственно-частного партнерства по этому примеру. «Если мы покажем эффект от проектов, которые мы обсуждали, и это будет внедрено, если это будет «модная» тема для инвесторов, почему бы и нет? Ведь во многих городах пенитенциарные учреждения также находятся в центральных районах и имеют довольно большие площадки», – подчеркивает он.

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Устами представителей Министерства юстиции реформа пенитенциарной системы выглядит весьма складно: новые тюрьмы, хорошие условия содержания, экономия бюджетных средств. Однако перспектива проекта по-прежнему остается туманной. Отчасти, из-за недоверия общества к министерским идеям, отчасти – из-за подводных камней, которые объективно могут потопить проект еще до его старта.

Ирина Шевченко