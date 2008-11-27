В Киеве демонтируют 8 памятников Ленину

В ближайшее время в Киеве демонтируют 10 монументов, в том числе 8 памятников Ленину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Сергей РУДЫК сегодня на пресс-конференции.

По словам С.РУДЫКА, принципиальной позицией столичной власти является недопустимость нахождения в столице памятников лицам, преступная деятельность которых доказана.

“У нас должна быть архивная справка, подтвержденная серьезным научным институтом, о причастности лица, которому установлен памятник, к организации Голодомора и непосредственному осуществлению политических репрессий”, - объяснил С.РУДЫК.

В связи с этим он сообщил, что на сегодня по представлению киевской городской власти Министерство культуры и туризма исключило из Государственного реестра недвижимых памятников Украины в связи с несоответствием критериев 11 объектов монументального искусства, которые после этого подлежат демонтажу.

Это, в частности, памятник Косиору в сквере Артема (уже демонтирован), памятник Чубарю на Отрадном проспекте, памятник Дзержинскому на ул. Красноармейской и 8 памятников Ленину на улицах Алма-Атинской, Берлинского, Бориспольской (два монумента), Глыбочицкой, Мельникова и Воздухофлотском проспекте.

Говоря о наиболее известном в столице памятнике Ленину на бульваре Тараса Шевченко, С.РУДЫК отметил, что и этот объект обязательно должен быть демонтирован. Но, как объяснил заместитель председателя КГГА, указанный памятник является объектом национального значения, и решение о его демонтаже должно приниматься на уровне Кабинета министров.

С.РУДЫК добавил, что кроме этого монумента в Киеве среди объектов национального значения, от которых также необходимо, по его словам, избавиться, есть “Памятник чекистам, погибшим за власть Советов” и памятник Мануильскому.

“Мы обязательно выполним решение киевской власти и демонтируем эти памятники национальным преступникам, которые не имеют никакой культурной или исторической ценности для столицы. Это будет сделано, несмотря на возможное сопротивление определенных маргинальных политических сил, которые ради увеличения рейтинга на полпроцента готовы оправдывать и защищать “чикатил” и “лениных”, - отметил С.РУДЫК.

Столичная власть отрабатывает решение о дальнейшей судьбе демонтированных памятников. “Они не будут разрушены, а, возможно, будут сосредоточены где-то в одном месте и будут доступны для посещения”, - отметил заместитель председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская государственная администрация во исполнение Закона “О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине”, указов Президента Украины и распоряжений Кабинета министров относительно проведения мероприятий к годовщине Голодомора поручила до 22 ноября 2008 года демонтировать расположенный в сквере на ул. Артема памятник Косиору.