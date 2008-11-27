В начале декабря в Киеве будет 9° тепла

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в северных, западных и центральных областях местами туман. На дорогах северо-западной части местами гололед. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах, восточных областях, Крыму и Приазовье 2-7° мороза, днем в Украине 1-6° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

29 ноября - без осадков, лишь в западных областях утром и днем небольшие, в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, налипание мокрого снега. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, в восточной части и в Карпатах 2-7° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части 6-11° тепла; на юге Крыма ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

30 ноября - небольшие осадки, днем преимущественно в виде дождя, лишь ночью в восточных, а днем в западных областях без существенных осадков. Температура ночью 0-5° тепла, на востоке и в Карпатах 1-4° мороза; днем 2-7° тепла, в южной части 8-13°.

В Украине, кроме восточных областей, местами туман. На дорогах северо-западной части местами гололед. Ветер юго-западный (в восточной части юго-восточный), 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с.

1-2 декабря - без существенных осадков, лишь местами в западных областях, а 1 декабря и в восточной части Украины небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура ночью 0-6° тепла, на Прикарпатье и крайнем востоке местами 1-2° мороза, днем 4-10° тепла; в южных областях и в Крыму ночью 3-9° тепла, днем 8-14°. В Карпатах временами небольшие осадки; температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 1-6° тепла.

В Киеве в пятницу осадки не ожидаются. Ночью и утром слабый туман, на дорогах местами гололед. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.

По области - без осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололед. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

29 ноября - без осадков, 30 ноября - небольшой мокрый снег с переходом в дождь; местами туман. На дорогах местами гололед. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура 29 ноября ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла; 30 ноября ночью 0-5° тепла, днем 2-7°.

1-2 декабря - без существенных осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.