В Киеве переименовали улицу Мануильского

Улица Дмитрия Мануильского в Шевченковском районе Киева переименована в улицу Платона Майбороды.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали сегодня на заседании сессии Киевсовета 80 депутатов.

Депутаты поручили Киевской городской государственной администрации провести все необходимые организационно-правовые мероприятия, связанные с новым названием улицы.

Также депутаты присвоили названия трем новым улицам в Голосеевском районе Киева. Так, улица с проектным названием Вильямса-1 будет носить название улица Успешная; улица Вильямса-2 – улица Счастливая; улица Московская-1 – улица Творческая.

Справка УНИАН. Д.Мануильский (1883-1959 г.р.), в соответствии с информацией в Википедии, в 1945-1946 годах был инициатором и руководителем новой кампании борьбы против «украинского буржуазного национализма», развернул акцию по преследованию украинской интеллигенции, в частности, Александра Довженко, Владимира Сосюры, Максима Рыльского и других. В 1946-1953 годах - заместитель председателя Совета народных министров УССР. Умер и похоронен в Киеве.

П.МАЙБОРОДА (1918-1989 г.р.) – выдающийся украинский композитор, который стал первым лауреатом Шевченковской премии, заслуженный деятель искусств, народный артист Советского Союза и народный артист Украины. 1 декабря 2008 года исполняется 90 лет со дня рождения композитора.