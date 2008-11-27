Американские биржи закрылись ростом основных индексов

Торги на американских биржах в среду, 26 ноября, закрылись ростом основных индексов, сообщает AFP.

Dow Jones Industrial Average прибавил 2,91 процента (246,83 пункта) до уровня в 8726,3. Индекс широкого рынка Standard & Poor`s 500 вырос на 5,52 процента (30,17 пункта) до 887,56. Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 4,6 процента (67,37 пункта) и был зафиксирован на отметке в 1532,1.

По мнению аналитиков, рост котировок акций на американских биржах связан со снижением ссудного процента, признаками ослабления кризиса на кредитном рынке, а также с принятым властями Китая решением о снижении базовой учетной ставки до наименьшего значения за последние 10 лет.

Мировые цены на нефть в среду также выросли. В Нью-Йорке баррель марки WTI по итогам биржевой сессии подорожал на 3,67 доллара до 54,44 доллара за баррель. В Лондоне нефть марки Brent стоила 51,55 доллара за баррель, что на 3,57 доллара больше, чем на предыдущих торгах. Рост цен биржевые аналитики объясняют реакцией рынка на решение Народного банка Китая снизить базовую ставку, а также на ожидаемое снижение добычи нефти странами-членами ОПЕК.

Лента.ру