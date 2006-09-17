Начнется форум „Перспективы ипотечного кредитования”

21 сентября в 14-30 в выставочном центре «Киев Экспо Плаза» состоится форум „Перспективы ипотечного кредитования (ИК)”. Представители Раффайзенбанка, Укрсоцбанка, Укрсиббанка и агентства недвижимости „Благовест” представят новые программы кредитования недвижимости. Обсуждение этих программ даст возможность повести речь о проблемных аспектах ипотечного кредитования, о том, что стимулирует развитие рынка. Участники дискуссии обсудят вопросы: насколько законодательная база для этого рынка обеспечивает его эффективность? Как можно уценить кредиты? Можно ли сделать кредиты более доступными? Почему потенциальному покупателю жилья выгоднее работать через агентство недвижимости? (ул. Салютная, 2-Б, ст.метро "Нивки").”

Приглашаются журналисты, которые смогут следить за дискуссией, задавать вопросы участникам форума и принимать участие в дискуссии. Нужна предварительная аккредитация по телефонам: 279-31-58, 8067 633-42-29. E-mail: mozokha@unian.net