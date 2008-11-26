Тимошенко не оставила идею о газе на черноморском шельфе

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила разработать Государственную программу по разработке перспективных газовых месторождений на шельфе Черного моря.

Как сообщили УНИАН в Управлении информации Секретариата Кабинета Министров Украины, такое поручение премьер сформировала во время сегодняшнего совещания относительно инфраструктурных проектов в энергетической отрасли.

“Я просила бы, чтобы мы начали делать один масштабный проект, включая весь шельф, включая все составляющие разведки, добычи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив необходимость разработки соответствующей госпрограммы, в которой должны быть определены источники финансирования, причем, для реализации программы должны привлекаться долгосрочные кредиты мировых финансовых организаций.

Ю.ТИМОШЕНКО поручила подготовить соответствующий проект распоряжения правительства, в котором будут предусмотрены сроки начала работ по добыче газа на шельфе Черного моря и определен перечень ответственных лиц за подготовку такой работы.

“Считаю, что это одно из перспективных направлений, которое должно обеспечивать страну, в том числе и дополнительными объемами природного газа, которого сегодня в стране не хватает”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» сегодня, 25 ноября, обратился к правительству с просьбой предусмотреть в госбюджете три млрд. грн. на обустройство Одесского и Безымянного газовых и Субботинского нефтяного месторождений на шельфе Черного моря.