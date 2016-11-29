Львовян просят приносить теплые вещи в пункты обогрева бездомных

Пункт обогрева открыли на улице Кирилловской, 3а. При необходимости пункты обогрева разместят и на ул. Лычаковской, 56 и Тихой, 5, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Сейчас в Центре увеличилось количество посетителей - на сегодня там находится более 50 человек. Следовательно, все, кому это нужно, могут обращаться в пункт дневного обогрева и в отделение ночного пребывания бездомных.

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Как рассказал и.о. директора Центра учета и ночного пребывания бездомных граждан Александр Бородин, днем здесь на ІІ этаже действует пункт дневного обогрева, куда все, кто в этом нуждается, могут прийти погреться и попить горячего чая. Отделение ночного пребывания для бездомных граждан, в котором лица могут переночевать, получить теплую одежду, санитарно-гигиенические услуги, а также первую медицинскую помощь, работает ежедневно, с 20:00 до 08:00.

Если температура воздуха снизится до -10, то дополнительно, совместно с региональным центром социальной адаптации, откроют пункт обогрева на вул. Лычаковской, 56 (в помещении Центра). Также, при необходимости, будет работать пункт обогрева и на вул. Тихой, 5 (помещение ЛКП «Княжеский город»).

Также неравнодушных жителей просят помочь: кто имеет возможность, может приносить в Центр теплую одежду и обувь, ведь этих вещей не хватает.