Азиатские рынки открылись ростом

Азиатские рынки сегодня растут, следуя вчерашней тенденции Уолл-Стрит.

Японский индекс Nikkei 225 уже вырос на 335,29 пунктов (4,2%) 8246,08, а сначала он взлетел более чем на 5%.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 3,3% до 12873,80. Южнокорейский Kospi, упавший в понедельник на 3,4%, вырос сегодня на 1,5%. Ключевой австралийский индекс повысился на 3,7%, сообщает “Газета.ру”.