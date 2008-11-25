Азиатские рынки открылись ростом
09:30, 25 ноября 2008Общество
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Индекс Nikkei 225 вырос на 335,29 пунктов
Азиатские рынки сегодня растут, следуя вчерашней тенденции Уолл-Стрит.
Японский индекс Nikkei 225 уже вырос на 335,29 пунктов (4,2%) 8246,08, а сначала он взлетел более чем на 5%.
Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 3,3% до 12873,80. Южнокорейский Kospi, упавший в понедельник на 3,4%, вырос сегодня на 1,5%. Ключевой австралийский индекс повысился на 3,7%, сообщает “Газета.ру”.
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