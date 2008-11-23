НБУ привяжет официальный курс доллара к межбанку

Национальный банк Украины внес изменения в положение об определении официального курса гривни к доллару, привязав его к курсу на межбанковском рынке. Соответствующее решение НБУ должно вступить в силу с 28-го ноября 2008 года

«К доллару США - на уровне курса, установленного на межбанковском валютном рынке Украины по результатам функционирования Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины НБУ, сложившейся за предыдущий рабочий день», - говорится в постановлении.

Раньше официальный курс определялся с учетом не только котировок на межбанке, но и интервенций НБУ, курсовых изменений на международных финансовых рынках и других показателей.

Между тем национальная валюта продолжает терять позиции: на понедельник Национальный банк установил официальный курс гривни на наивысшей отметке за все время ее существования – 6,1717 за доллар, снизив его в сравнении с курсом на 21 ноября на 2,9% (с 5,9988 гривни за 1 доллар).