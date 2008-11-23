Россия достигнет «дна кризиса» к марту-апрелю?

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что "дно кризиса" в России будет достигнуто к марту-апрелю 2009-го года. Тогда, по его мнению, будет ясен баланс спроса и предложения. Дерипаска не стал прогнозировать, каким будет к этому моменту курс доллара к рублю. Всё зависит от правительства, считает бизнесмен. Олег Дерипаска добавил, что избежать потерь российской экономике не удастся, но их можно минимизировать. Сейчас нужно думать о потребителе, стимулирование спроса позволит вывести из кризисного состояния многие отрасли экономики. Нынешняя ситуация, сказал Дерипаска, - это уникальный шанс для страны построить новые дома, обеспечив всех бездомных жильем, новые мосты, дороги и тоннели. В то же время он не ответил на вопрос, планирует ли "Базэл" какие-то новые объекты для инвестиций.

Эхо Москвы