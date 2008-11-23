Погода на 24 - 28 ноября

Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются, лишь ночью в западных, северных, восточных областях небольшой снег, в Крыму мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, в Крыму от 1° мороза до 6° тепла; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 4-9° тепла; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 3-8° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

25-26 ноября - облачно с прояснениями. Осадки в виде мокрого снега и дождя, лишь 25 ноября ночью в Украине, днем в южной и восточной частях, а 26 ноября на севере и западе преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, 25 ноября, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в южной, 26 ноября и в восточной части от 2° мороза до 3° тепла; днем 1-6° тепла, на юге и востоке 7-12°, в Крыму 13-18° тепла.

27-28 ноября - без существенных осадков, лишь 27 ноября в Крыму, а ночью и в восточных областях и Приазовье небольшой снег, на Южном побережье Крыма небольшой дождь. Температура ночью 0-6° мороза, в южной части местами 0-3° тепла (на юге Крыма 1-6° тепла), днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 5-9° тепла.

В Киеве и области в понедельник ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

25-26 ноября - облачно с прояснениями. Ночью 25 ноября и днем 26 ноября преимущественно без осадков, в остальных частых мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью, утром 25 ноября местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем 1-6° тепла.

27-28 ноября - без существенных осадков. Температура ночью 0-5° морозу, днем от 1° мороза до 4° тепла, в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.