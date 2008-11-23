Непогода оставила без света 321 населенный пункт Украины

Из-за ненастья в 14 областях Украины обесточен 321 населенный пункт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, обесточивание произошло сегодня ночью из-за сложных погодных условий, в частности, шквалистых порывов ветра, дождя и мокрого снега, и в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач.

Так, в Полтавской области обесточены 48 населенных пунктов, в Кировоградской – 44, в Киевской – 41, в Николаевской – 37, в Днепропетровской – 29, в Черкасской – 25, в Черниговской – 20, в Донецкой – 19, в Херсонской – 17, в Харьковской – 15, в Волынской – 14, в Ивано-Франковской – 6, в Винницкой – 3 и в Черновицкой – 3.

Электроснабжения восстанавливают бригады облэнерго. Координацию работ осуществляют опергруппы Главных облуправлений МЧС.