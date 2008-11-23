Украинка заняла второе место на детском «Евровидении» (фото)

Победу на конкурсе детской песни «Евровидение-2008» в кипрском Лимасоле одержало трио «Бзикеби» («Осы») из Грузии, участники которого получили за песню «Бзз...» 154 балла.

Как сообщает «Газета.ру», второе место на конкурсе заняла исполнительница из Украины Виктория ПЕТРИК (135 баллов), третье - Эгле ЮРГАИТИТЕ из Литвы (103 балла).

Фото с сайта детского Евровидения