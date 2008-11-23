Национальный архив в центре А.Довженко оказался под угрозой?

Планы Министерства культуры и туризма Украины относительно создания за счет ГП «Национальный центр Александра Довженко» нового ГП «Кинотелесервис» угрожают существованию национального киноархива художественного кино.

Такое убеждение выразила работник центра Довженко Евгения САФОНОВА в своей статье, опубликованной в газете "Зеркало недели" № 44 (723) 22 - 28 ноября 2008.

По ее словам, существование этого документа подтвердили на собрании трудового коллектива центра Довженко 6 ноября внештатный советник министра культуры и туризма Сергей КРУЦЕНКО и заместитель председателя Государственной службы кинематографии Иван ЗОСИМОВ. Однако объяснений, зачем это планируется сделать, нет до сих пор.

«Есть подозрение, что данная структура создается под бизнес-интересы Сергея КРУЦЕНКО, которого планируется назначить директором нового предприятия», - сообщила Е.САФОНОВА, добавив, что советник министра «до сих пор занимался музыкальной деятельностью, поэтому не имеет ни теоретического, ни практического опыта управления кинопроизводством».

Е.САФОНОВА также отметила, что создание «Кинотелесервиса» планируется осуществить за счет средств, полученных на модернизацию центра Довженко.

«Запланированное создание «Кинотелесервиса» за счет отчуждения нового оборудования, приобретенного на средства ГП «Национальный центр Александра Довженко», весьма напоминает рейдерскую схему, и очень удивительно, что за этим стоит уважаемое государственное учреждение - Министерство культуры и туризма», - отметила она.

Реализация планов Минкульта, по словам Е.САФОНОВОЙ, поставит на грань полного уничтожения единственное в стране действующее предприятие по обработке фильмоматериалов и тиражированию фильмокопий, а также оставит архив исходных фильмоматериалов (Госфильмофонд) без технологической базы и источников финансирования.

Угрозу для киноархива в намерениях Министерства культуры и туризма Украины видит также киновед Сергей ТРЫМБАЧ, который занимал должность заместителя генерального директора Национального центра Александра Довженко в 1998-2004 годах.

«Ни о какой реставрации фильмоматериалов речь идти не будет - работы придется заказывать на стороне, а денег нет. Уже не будет никаких возможностей системной реставрации и доведения до современных технических кондиций украинской киноклассики», - сказал он.

С.ТРЫМБАЧ также предупредил, что в случае отказа остановить запущенный процесс фактической ликвидации архива и его технической составляющей будет требовать проведения специального заседания Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины.