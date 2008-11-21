Японские бизнесмены призывают чаще заниматься сексом

Крупнейшая деловая организация Японии Kendairen выразила озабоченность по поводу того, что японские трудящиеся слишком мало занимаются сексом, проводят недостаточно времени с семьей и не заводят детей, пишет Bloomberg. Группа указала каждой из состоящих в ней 1632 компаний проводить так называемые "недели семьи", когда сотрудникам будет предоставленно большее время на домашние дела.

Беспокойство Kendairen вызвано тем, что после долгих рабочих дней японцы реже занимаются сексом и проводят меньше времени с детьми из-за усталости. Одно из последствий этого - падение рождаемости. Через пять лет в Японии на двух пенсионеров будет приходиться только один ребенок. Из-за этого в 2030 году количество рабочей силы в стране упадет на 16 процентов по сравнению с сегодняшним днем.

"Вы должны возвращаться домой пораньше, - заявил президент нефтяной компании Nippon Oil Синдзи Нисио (Shinji Nishio), обращаясь к своим подчиненным по поводу начала двухнедельного "семейного периода". - Падающая рождаемость, старение населения, ответственность за воспитание подрастающего поколения - это проблема и ваша тоже, а не кого-то другого. Я надеюсь, в программе примут участие все семейные сотрудники".

В Nippon Oil с недавнего времени запретили сотрудникам работать по выходным, а для того, чтобы остаться на работе после семи часов вечера, необходимо разрешение начальства.

В 2006 году рабочая неделя в Японии уступала по продолжительности лишь южнокорейской и американской.

Лента.ру