В Нафтогазе возмутились информацией о просроченном кредите

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что придерживается условий кредитного соглашения с британским банком Standard Bank London. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК “Нафтогаз Украины”.

В сообщении отмечается, что ввиду некорректной и неправдивой информации, которая была распространена рядом СМИ относительно “просрочки погашения кредита британского Standard Bank London”, НАК “Нафтогаз Украины” заявляет следующее:

«НАК “Нафтогаз Украины” всегда придерживалась, придерживается и будет придерживаться условий всех действующих кредитных соглашений. Обслуживание всех полученных кредитов (то есть уплата процентов, погашение основной суммы кредита и осуществление других необходимых платежей) осуществляется в четком соответствии с условиями таких кредитных соглашений», – говоится в сообщении.

Также компания отмечает, что вышеупомянутые публикации содержат неправдивую и искаженную информацию, которая наносит вред как репутации НАК “Нафтогаз Украины”, так и всему украинскому государству, а также способствует усилению негативных тенденций на украинском финансовом рынке.

НАК “Нафтогаз Украины” предупреждает, что оставляет за собой право обращаться в соответствующие органы судебной и исполнительной власти с целью предотвращения распространения неправдивой информации, которая вредит интересам Компании, и привлечения к ответственности лиц и организаций, причастных к таким действиям, согласно действующему украинскому законодательству.

Напомним, в некоторых СМИ сообщалось о том, что НАК "Нафтогаз Украины" не перечислила 20 ноября 2008 года 50 млн. долл. на счет Standard Bank London в рамках погашения кредита.

В ноябре 2007 года НАК "Нафтогаз Украины" привлек у банка Standard Bank London долгосрочный бланковый кредит на сумму 200 млн. долл.