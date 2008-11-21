Луценко направил на Закарпатье внутренние войска

В Закарпатскую область прибыли внутренние войска Министерства внутренних дел Украины для стабилизации криминогенной обстановки. Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил начальник группы связей с общественностью и СМИ управления Западного территориального командования внутренних войск МВД Украины Вадим ГОЛУБ.

По его словам, распоряжение о продолжении мероприятий по стабилизации оперативной обстановки подписано министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО. Согласно его распоряжению, комплексная оперативно-профилактическая отработка Закарпатской области будет осуществляться с 20 ноября по 2 декабря 2008 года.

«Командующим внутренних войск МВД Украины генералом армии Александром КИХТЕНКО направлены 42 военнослужащих управления Западного территориального командования внутренних войск с целью предоставления помощи органам внутренних дел Закарпатской области по стабилизации криминогенной обстановки, участию в мероприятиях по обеспечению надлежащей охраны общественного порядка, предотвращению преступлений, краж из квартир, противодействию нелегальной миграции и других правонарушений», - прокомментировал В.ГОЛУБ.

В общей сложности в комплексной отработке Закарпатской области будут задействованы 52 военнослужащих (42 военнослужащих из воинской части 4114 город Львов и 10 человек из батальона внутренних войск воинской части 3002, расположенной в городе Ужгороде).

С 20 ноября по 2 декабря военнослужащие внутренних войск совместно с милиционерами будут нести службу в Ужгороде и восьми районах Закарпатской области: Перечинском, Виноградовском, Тячевском, Береговском, Велико-Березнянском, Хустском и Раховском.

Как сообщал УНИАН, с 6 по 19 октября 2008 года 150 служащих внутренних войск проводили отработку Закарпатской области на предмет борьбы с незаконной вырубкой леса, нелегальной миграцией и незаконным обращением наркотиков.