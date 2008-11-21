Люди Черновецкого не придут на коллегию КГГА

Сегодняшнее расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) отменено.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба КГГА.

Причина, по которой отменено традиционное пятничное заседание, не сообщается.

Согласно повестке дня заседания, планировалось рассмотреть вопрос о борьбе с проявлениями коррупции, хищениями, мошенничеством и другими злоупотреблениями на коммунальных предприятиях Киева и заслушать информацию о состояния введения технологии раздельного сбора твердых бытовых отходов в городе, а также о состоянии и дальнейшем развитии детско-юношеского спорта в столице.