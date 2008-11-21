Люди Черновецкого не придут на коллегию КГГА
13:42, 21 ноября 2008Общество
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Намечался разговор о коррупции, хищениях...
Сегодняшнее расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) отменено.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба КГГА.
Причина, по которой отменено традиционное пятничное заседание, не сообщается.
Согласно повестке дня заседания, планировалось рассмотреть вопрос о борьбе с проявлениями коррупции, хищениями, мошенничеством и другими злоупотреблениями на коммунальных предприятиях Киева и заслушать информацию о состояния введения технологии раздельного сбора твердых бытовых отходов в городе, а также о состоянии и дальнейшем развитии детско-юношеского спорта в столице.
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